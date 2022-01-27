Фонд держмайна продав "Електронмаш" за 430 мільйонів гривень

Фонд Державного майна України 27 січня продав ДП "Електронмаш" за 430 мільйонів гривень

Про це свідчать дані сервісу Prozorro.

Згідно з результатами аукціону покупцем є ТОВ "Український імідж". Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній. Стартова ціна лоту складала 65.6 мільйонів гривень.

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