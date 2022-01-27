Фонд держмайна продав "Електронмаш" за 430 мільйонів гривень

Фонд Державного майна України 27 січня продав ДП "Електронмаш" за 430 мільйонів гривень
Про це свідчать дані сервісу Prozorro.
Згідно з результатами аукціону покупцем є ТОВ "Український імідж". Всього в аукціоні взяли участь п’ять компаній. Стартова ціна лоту складала 65.6 мільйонів гривень.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
"Певною мірою Україна — це цвинтар добрих намірів". Інтерв’ю з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком
Верховна рада провалила звільнення очільника Фонду держмайна
Суд арештував всі акції "Більшовика" через можливі порушення під час приватизації
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!