Верховна рада провалила звільнення очільника Фонду держмайна

Верховна рада не підтримала звільнення з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Для затвердження постанови не вистачило трьох голосів.

За відповідну постанову проголосували 223 народних депутатів. Водночас троє депутатів заявили, що у них не спрацювала система. У зв'язку з цим спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву на 30 хвилин, "щоб розібратися, що відбувається".

Як повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, "в апараті Ради випав цілий "канал" (умовно провід), який відповідає за пульти цілої низки депутатів".

Скріншот

Під час обговорення постанови низка депутатів запропонувала відкласти розгляд питання, оскільки він не був присутній у залі і має відзвітувати про результати його роботи. За словами спікера Ради Руслана Стефанчука, Сенниченко перебуває на лікарняному.

"У 2021 році було заплановано доходів у Державний бюджет від приватизації, які повинні були складати 12 мільярдів. Ми отримали від них аж 2 мільярди. Тобто це 20% від запланованого, забюджетованого доходу. Теж саме за 2020 рік: заплановано 2,2 мільярди — отримано 0,5 мільярдів", — зазначила під час виступу у Раді депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко.

Вона також наголосила, що збитки в бюджет за результатами приватизації 5 підприємств склали 85 мільярдів гривень.

Хто такий Сенниченко

Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у вересні 2019 року.

До цього з 1997 року він працював у Національному банку, потім був у Службі прем'єр-міністра на посаді міжнародного секретаря, керував офісом Німецького товариства міжнародного співробітництва, очолював Британську девелоперську компанію Parkridge Holdings в Україні.

У 2016-2018 — директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті".

16 листопада 2021 року він написав заяву про відставку за власним бажанням. Низка ЗМІ повідомила, що це може бути пов'язане з приватизацією заводу "Більшовик", який продали на аукціоні за 1,4 млрд гривень. Аукціон відбувся 27 жовтня, а вже 13 січня суд наклав арешт на 100% статутного капіталу "Першого київського машинобудівного заводу" у справі про можливе зловживання під час приватизації. Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу — зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Водночас сам Сенниченко заявив, що це його особистим рішенням і з продажем заводу не пов'язане.

Скріншот Заяви про відставку Дмитра Сенниченка, додана до проєкту постанови про звільнення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу