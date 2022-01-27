У Хмельницькому вшанували загиблих під час голокосту євреїв

У день пам’яті жертв голокосту представники єврейської громади зібрались біля Меморіальної дошки на місті колишнього Проскурівського гетто та біля Меморіалу пам’яті жертв голокосту. Про це розповів директор благодійного фонду "Хесед-Бешт" Ігор Ратушний. Скільки загинуло євреїв під час голокосту у Проскурівському гетто та скільком вдалося врятуватися, Суспільне розповість.

На місті колишнього Проскурівського гетто зібрались представники єврейської громади, аби вшанувати пам’ять загиблих. Серед них і Любов Штайн. Розповідає: "В другу світову війну загинули два моїх дядьки, а мій батько був в’язнем гетто в селі Азаринське Вінницької області. Йому було 14 років, коли почалась війна. Це скорботний день, 27 січня, коли бійці українського фронту звільнили Освенцім. Тобто, це День пам’яті голокоста, день пам’яті всіх загиблих, замучених саме за національною ознакою".

В пам'ять усіх розстріляних євреїв член громади Семен Мільман прочитав поминальну молитву мовою івриту.

Вшанувати пам’ять хмельницьких євреїв, які загинули під час голокосту, прийшов і Ілля Корнійчук, який говорить: "Там, де я проживаю зараз, раніше проживала єврейська сім'я. Вони загинули страшною мученицькою смертю, теж були в цьому гетто, їх розстріляли. Наразі я прийшов сюди, щоб вшанувати їхню пам’ять".

Хвилиною мовчання вшанували загиблих.

На Хмельниччині проживає 16 в’язнів гетто, в обласному центрі – четверо. Про це розповіла менеджер із зв’язків із громадськістю благодійного фонду «Хесед-Бешт» Галина Срипник. Один із них - Леонід Підлісний, колишній в’язень Кам’янець-Подільського гетто. Чоловік розповідає: "Рано чи пізно і нас не буде. Але я впевнений, що ви прийдете сюди, тому що в кожного з вас, мабуть, є той, хто був вбитий, хто був спаленний, хто був знищений в цей жорстокий час. Щоб ця ниточка пам’яті не щезла, не обірвалася, потрібно донести до цих дітей".

Представники єврейської громади сьогодні відвідали і Меморіал пам’яті жертв голокосту у Лезневе. У Семена Мільмана тут похована родина його батька: дружина, батьки дружини, його дідусь і бабуся, четверо дітей.

На місці розстрілу євреїв, за словами голови єврейської громади, директора благодійного фонду «Хесед-Бешт» Ігоря Ратушного, поховано 8 тисяч 200 євреїв.

"В нас ще є 247 чоловік, які є жертвами нацизму, які сьогодні живі, з якими ми сьогодні спілкуємося, допомагаємо. На жаль, їхній вік дуже вже поважний, але вони ще пам’ятають ті сторінки, які були в їхньому житті, і згадують, що відбувалося в гетто не тільки міста Проскурів, але й по всій Україні, тому що це люди, які знаходяться в місті, не тільки люди, які народилися в місті Проскурові, - каже Ігор Ратушний.

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