”Розстріляли 17 родичів”. Кропивничанка Бела Чигринська – про Голокост

У 1941 році, під час окупації Кіровограда, нині Кропивницький, коли нацисти винищували євреїв, у єврейській родині Цесарських розстріляли 17 людей. Про це розповіла Бела Чигринська, у дівоцтві – Цесарська, ділячись із Суспільним історією своєї родини в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, який відзначають 27 січня.

Бела Чигринська показала довоєнні фотографії родини. Про розстріляних родичів, сказала, знає з розповідей тата – Юрія Цесарського: ”Бабуся – Бетя Цесарська, дідусь – Абрам Цесарський, прабабуся Геня Цесарська. Загалом, 17 людей з сім’ї Цесарських було розстріляно. Тата зустрів сусід і сказав, щоб той біг додому, що усіх його рідних розстріляли. Батько мій пройшов усю війну. Перемогу ”зустрів” у Польщі”.

Жінка розповіла, що родина Цесарських до війни торгувала хлібом. З її слів, коли у серпні 1941 року місто окупували нацисти, євреїв збирали і вивозили на розстріл. Після війни батько взяв свідоцтва про смерть рідних: ”Взяв документи про смерть найближчих людей. Бабуся, дідусь, прабабуся, які було 75. У всіх одна й та сама дата смерті – 30 жовтня 1941 року. Причина смерті – розстріл німцями”.

Суспільне Кропивницький Фотографія з хлібного магазину родини Цесарських

За словами кропивничанки, світлини і документи рідних – найбільша цінність родини: ”Коли по телевізору сказали, що потрібно зібрати тривожну валізу, то перше, що зібрала – всі ці документи, всі ці фотографії, татові ордени і свій паспорт. Більше нічого мені не потрібно, тому що це те, з чим я вийшла б із дому, якби довелося кудись їхати”.

Суспільне Кропивницький Сімейні фотографії та свідоцтва про смерть рідних Бели Чигринської

В пам’ять про рідних, щороку, 27 січня, Бела Чигринська запалює свічку: ”Це вже ритуал. Так робила моя мама, так робив мій тато. Так роблю і я. Це буде жити з нами, допоки житиме наш рід. Ми пам’ятатимемо, говоритимемо, згадуватимемо, плакатимемо. Дай Бог, щоб це ніколи не повторилося”.

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