Кропивничани принесли квіти та каміння до пам'ятного знаку жертвам Голокосту

У Кропивницькому хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голокосту. До меморіального знаку на подвір'ї синагоги містяни принесли квіти та каміння. За підрахунками Суспільного, до заходу долучилися 20 людей.

За словами голови обласної єврейської громади Юхима Мармера, камінь, за єврейською традицією, символізує вічну пам'ять про померлих.

"У Хащуватому на меморіалі є пам’ятні дошки з прізвищами, серед них і Мармер. Це моя прабабуся, яка там загинула разом з чоловіком і п’ятьма маленькими доньками. Тому цей день – для мене привід, щоб згадати і донести до всіх, що одна з наших цілей, щоб це ніколи знову не повторилось".

На подвір'ї синагоги 30 вересня 1941 року нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і повели на розстріл на околицю міста – каже директор регіонального центру наукових досліджень Борис Шевченко.

"Найбільш відомим місцем розстрілів є так званий протитанковий рів в районі сучасної обласної лікарні. Його вирили ще за радянської влади, щоб стримувати наступ німців у серпні 1941 року. Але потім німці використали його з іншою метою, вони збирали з різних куточків міста євреїв, доставляли туди партіями і розстрілювали".

Суспільне Кропивницький

Розповідає, розстріли євреїв були у Кіровограді, так тоді називався Кропивницький, селі Хащувате Гайворонського району і Олександрії.

"30 вересня 1941 року біля протитанкового рову розстріляли 4200 людей. Це мабуть найбільше місце розстрілів в історії області цивільного населення за всю історію. Хащувате – понад 800 людей, Олександрія – більше півтисячі. Тобто, у великі міста, де єврейське населення жило компактно, ще звозили людей із найближчих сіл і так здійснювали розстріли. У деяких селах могли розстріляти 10-15 євреїв".

Суспільне Кропивницький

За словами Бориса Шевченка, під час Другої світової війни в Кіровоградській області нацисти розстріляли понад 20 тисяч євреїв.

Що відомо

27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

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