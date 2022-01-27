У музеї на Тернопільщині представили рукописну Тору

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку з фондових матеріалів "Пам’яті жертв Голокосту". Серед них – рукописна Тора. Про це Суспільному повідомила завідувачка сектору новітньої історії Любов Катеринюк.

За її словами, на виставці представлені фондові матеріали, що висвітлюють трагедію єврейського народу, яка пов’язана з Тернопільщиною.

Тернопільська ОДА Одна з експозицій виставки

"Це фотозвіт подій 1940-х років із зображеннями зруйнованих святинь-синагог у Збаражі та Тернополі, а також фотографії єврейського цвинтаря в нашому обласному центрі. На виставці є тематичні листівки та інші матеріали досліджень з історії Голокосту. А ще репрезентовано унікальний фондовий експонат – Тора. Примірник з рукописним текстом П'ятикнижжя Мойсея на пергаменті", – розповіла Любов Катеринюк.

Тернопільська ОДА Фрагмент рукописної Тори

За словами завідувача відділу новітньої історії Володимира Пукача, синагога у Збаражі сфотографована після Другої світової війни.

"На знімках видно унікальні ліпні орнаменти з інтер'єру синагоги. Також можна роздивитися фасад будівлі з різних боків", — каже Володимир Пукач.

Серед експонатів виставки й мезузи — сувої пергаменту з фрагментами тексту молитви.

"Ми також показуємо тут блок марок, які були надруковані до 75-річчя трагедії Бабиного Яру та матеріали з Українського центру вивчення Голокосту – це статті, дослідження та брошури".

Тернопільська ОДА Світлини з виставки в музеї

Також на виставці є фото Праведника світу Антона Сухінського.

"Антон Сухінський походить зі Зборова. Фото на виставці датоване 1988 роком. На ньому він разом із врятованою ним сім'єю Зейгерів. Зараз вони проживають у США", — розповів Володимир Пукач.

Виставка з фондів "Пам’яті жертв Голокосту" діятиме у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до середини лютого.

Тернопільська ОДА Відкриття виставки в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї

Нагадаємо, що 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У Тернополі вшанували пам'ять вбитих євреїв.

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