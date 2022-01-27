У Тернополі вшанували пам'ять жертв Голокосту

У Тернополі вшанували пам'ять вбитих євреїв. Це зробили до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Про це Суспільному розповіла речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

За її словами, біля пам'ятника загиблим євреям, що на вулиці Степана Будного, зібралися 30 людей. Вони помолилися, поклали квіти до меморіалу та запалили свічки. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих тернополянка Наталія Лазар.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Біля пам'ятника загиблим євреям зібралися 30 людей

"Ми щороку приходимо сюди разом з сім’єю, щоб віддати честь людям, які тут загинули. Для того, щоб це більше ніколи не повторювалося", – каже Лазар.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне До пам'ятника поклали квіти

Під час Другої світової війни на Тернопільщині вбили близько 127 тисяч євреїв. Про це розповів голова обласної єврейської общини Олексій Кайзер. За його словами, на сьогодні до общини входять 970 євреїв.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2005 року, співавторами виступили 100 держав. Україна на державному рівні приєдналася до вшанування в 2012 році, каже речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

Що відомо