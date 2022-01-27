Україна впроваджує контроль за використанням антибіотиків у ветеринарії

Міністерство економіки розробило наказ, який регулюватиме та контролюватиме використання антибіотиків у ветеринарній медицині. Метою цієї норми є зменшення ризиків для здоров’я людей, спричинених стійкістю бактеріальних інфекцій до протимікробних препаратів.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації у Міністерстві економіки.

У повідомленні сказано, що наразі антибіотики залишаються основними лікарськими засобами для боротьби з бактеріальними інфекціями у ветеринарній медицині.

"Неконтрольоване, надмірне застосування таких ліків у тваринництві призводить до того, що проблема стійкості до протимікробних препаратів є серйозною загрозою для здоров’я людей", – повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Новим наказом регулюватиметься порядок використання антибіотиків у ветеринарній медицині. Також встановлюють вимоги до подання звітів ветеринарами щодо того скільки та які антибіотики було використано.

Тарас Качка повідомив, що нове регулювання набуде чинності 21 березня 2023 року. Його розроблено відповідно до закону "Про ветеринарну медицину", прийнятого Верховною радою 4 лютого 2021 року.

Також цей план є частиною Національного плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

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