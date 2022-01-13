Україна починає облік антибіотиків — МОЗ

З початком нового року лікарні в Україні почали вести облік споживання антибіотиків аби дізнатися, які саме ліки вживають пацієнти та наскільки доцільним є їхнє призначення. Вже у квітні стартує відпуск та виписування антибіотиків за електронними рецептами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, нові заходи з обліку антимікробних лікарських засобів крім визначення доцільності призначення тих чи інших препаратів мають на меті посилити контроль над внутрішньолікарняними інфекціями, а також зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Крім цього, невдовзі очікується впровадження електронних рецептів на антибактеріальні засоби, тож придбати антибіотики в аптеці буде можливо лише за призначенням лікаря.

Згідно з повідомленням МОЗ, для отримання антибіотиків передбачений такий алгоритм:

Пацієнт звертається до лікаря;

Лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

Лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб;

Пацієнт звертається до аптеки, підключеної до системи ЕСОЗ, повідомляє номер рецепта;

Фармацевт за номером рецепта здійснює продаж ліків.

Такий механізм відпуску антибіотиків має на меті попередити неправильне та надлишкове їх вживання. Таке вживання призводить до підвищення резистентності бактерій до антимікробних препаратів та як наслідок — до посилення хвороб та послаблення дієвості ліків.

Наразі, як каже міністерство, точно невідомо, скільки антибіотиків споживають українці. Проте, відповідно до аналізу трендів, у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель антибіотиків перевищив 6,4 млрд грн, що на 40% більше ніж у 2018 році.

Невтішною є ситуація і щодо антибіотиків "групи резерву", — кажуть в МОЗ — ліків останньої надії, які використовуються лише тоді, коли більше ніщо не допомагає. Об’єми продажів таких ліків також стрімко зросли.

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