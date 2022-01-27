У квітні 2022 року почне працювати електронний рецепт — він стане єдиною підставою для придбання в аптеці антибіотиків. Його можна буде одержати у будь-якого лікаря, за умови, що пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я". Таким чином в Міністерстві охорони здоров'я будуть боротися із неконтрольованим та нецільовим використанням препаратів.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“У квітні антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Запуск електронного рецепта вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне — допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів. Адже сьогодні, згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками”, — зазначив Ляшко.

Віно пояснив, що призначити антибіотик зможе тільки лікар, але в першу чергу зазначатиметься діюча речовина її лікарська форма та дозування, спосіб застосування та тривалість прийому, а не його назва.

Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

"Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я", — зазначив Ляшко.

Міністр пояснив, що така умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та продажу ліків за е-рецептами.

Пізніше у МОЗ планують запуску електронного рецепта на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.

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