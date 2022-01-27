Три дитячі садки Івано-Франківської територіальної громади призупинили навчальний процес через захворюваність на COVID-19. Про це кореспондентці Суспільного розповіла заступниця начальника департаменту освіти та науки міської ради Наталія Микула.

З її слів, станом на 27 січня не працюють садки № 18 "Зернятко" в Івано-Франківську, "Червона Шапочка" — в селі Радча, "Колосок" — у селі Підпечери. Наталія Микула каже, що освітній процес зупинили через високий ріст захворюваності серед педагогів.

"Спочатку на COVID-19 занедужали вихователі, потім почали хворіти дітки. Педагогів не було ким замінити. Зараз у дитячих садках хворіють 108 людей, що складає 5,4% від загальної кількості працівників дошкільних закладів", — сказала Наталія Микула.

Станом на 27 січня у садки Івано-Франківської громади ходить 20,8% дітей. На самоізоляції перебувають 73 групи.

"На початку тижня ми ще мали 29% присутніх дітей. Вони не відвідують садочки з різних причин: через хвороби, ГРВІ, можливо хтось з батьків вирішив залишити дитину вдома на час піку захворюваності. Всього зараз на коронавірус занедужали 32 дитини. Це — офіційна статистика", — повідомила Наталія Микула.

За минулу добу на Івано-Франківщині медики виявили 2 862 випадки захворювання на COVID-19, з яких 206 випадків — серед дітей, повідомляють на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Що відомо

Станом на 26 січня на Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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Наймолодшому пацієнту — один день. Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні

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