Стрілянина у Дніпрі. На території Запорізької області введено в дію спецоперацію

На території Запорізької області введена в дію спецоперація з пошуку військовослужбовця, який вночі 27 січня влаштував стрілянину в Дніпрі, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще п'ятьох шпиталізували.

Про це повідомила речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Поліцейська операція "Сирена" введена в дію з 7:30 ранку на території області та Запоріжжя:

"Особливу увагу звертаємо на зовнішню статуру хлопця, має високий зріст, понад 190 см. Стрілець втік з автоматичною зброєю у камуфляжній формі. Та нагадуємо про особисту безпеку громадян", — зазначила речниця.

Пошуки військовослужбовця тривають.

Оновлення: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що військовослужбовця затримали співробітники поліції. За інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, чоловіка затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

Як повідомляє Суспільне Дніпро, стрілянина сталася на території Південного машинобудівного заводу солдат строкової служби з Одеської області відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро чоловік загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram