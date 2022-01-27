На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 593 осіб

У 1 593 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 248 осіб. Померли троє людей. Медики провели 4 292 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (167 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 16, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 31, Кременецька міська ОТГ – 50, Лановецька міська ОТГ – 36, Почаївська міська ОТГ – 9, Шумська міська ОТГ – 22.

Тернопільський район (885 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 80, Білецька сільська ОТГ – 4, Великоберезовицька селищна ОТГ – 38, Великобірківська селищна ОТГ – 6, Великогаївська сільська ОТГ – 19, Залозецька селищна ОТГ – 36, Збаразька міська ОТГ – 79, Зборівська міська ОТГ – 15, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 12, Козівська селищна ОТГ – 64, Козлівська селищна ОТГ – 10, Купчинецька сільська ОТГ – 7, Микулинецька селищна ОТГ – 29, Нараївська сільська ОТГ – 18, Підволочиська селищна ОТГ – 41, Підгаєцька міська ОТГ – 26, Саранчуківська сільська ОТГ – 18, Скалатська міська ОТГ – 38, Скориківська сільська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 43, Тернопільська міська ОТГ – 294.

Чортківський район (541 особа), Білобожницька сільська ОТГ – 43, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 16, Борщівська міська ОТГ – 38, Бучацька міська ОТГ – 38, Васильковецька сільська ОТГ – 2, Гримайлівська селищна ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 26, Заводська селищна ОТГ – 22, Заліщицька міська ОТГ – 42, Золотопотіцька селищна ОТГ – 18, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 11, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 14, Коропецька селищна ОТГ – 27, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 65, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 24, Товстенська селищна ОТГ – 15, Трибухівська сільська ОТГ – 24, Хоростківська міська ОТГ – 1, Чортківська міська ОТГ – 106.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 120 210 осіб, з них 107 205 вже видужали та 2 215 людей померли.

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