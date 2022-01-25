Вчителя з Тернопільщини, який не вакцинувався, поновили на роботі

Вчителя з Кременця Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від роботи через те, що він не вакцинувався, поновили на посаді. Чоловік розповів – подав до суду та виграв його.

Вчитель працює в Кременецькому навчально-виховному комплексі, викладає музичне мистецтво.

Ігор Бендасюк каже, щодня має по 3 уроки. Викладає у дошкільнят та учнів 1-7 класів. З дітьми працює дистанційно, відколи поновився на роботі:

"Поставили мене в такі умови: або я здаю ПЛР-тест, або я сам йду на дистанційне навчання. Ну змушений я був піти на це, щоб школа не йшла на дистанційне навчання, я згодився під тиском. На дистанційному навчанні мені дуже важко, бо я відчуваю себе приниженою людиною".

Фото: Анастасія Чечко/Суспільне Вчитель працює в Кременецькому навчально-виховному комплексі, викладає музичне мистецтво

У школі спілкуватись на камеру не захотіли. Директорка навчального закладу Алла Марченко розповіла, працювати дистанційно вчителя не змушували. Жінка каже, решта педагогів щеплені від Ковіду, ще троє мають довідки про протипокази до вакцинації.

"Я вакцинуватись не збираюсь, це моє право і кожна людина має обирати сама, що робити. Ніхто не має права мені нав'язати своєї думки. Через те я і позивався до суду", – каже Ігор Бендасюк.

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