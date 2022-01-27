На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у понад 800 людей. 12 пацієнтів померли

На Закарпатті за минулу добу, 26 січня, COVID-19 виявили у 855 людей. Такі дані повідомляють на сайті МОЗ. Від COVID-19 за добу одужав 151 закарпатець, 12 людей померли.

Загалом в області з початку пандемії COVID-19 виявили у 95 686 людей, 85 695 пацієнтів вилікувалися, 2541 — померли.

Від початку пандемії, за даними МОЗ, в Україні на COVID-19 захворіли майже 4 млн людей, понад 3,6 млн одужали. 99 738 — померли.

Що відомо:

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус;

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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