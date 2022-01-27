На Херсонщині за минулу добу діагностували 670 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 26 січня, в Херсонській області підтвердили 670 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 155 дітей та 26 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у жителів з Херсонського району - 464. Також захворіли 70 людей з Каховського району, 58 випадків зафіксували у Скадовському районі, 51 - в Генічеському та 27 у Бериславському районах.

Стан хворих задовільний, 631 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 39 осіб.

Померли троє, мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 47 жителів області.

Наразі в області 82 806 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за добу, 25 січня, виявили 508 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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