На Херсонщині виявили 508 нових випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 25 січня, виявили 508 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 138 дітей.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації на Facedook.

Найбільше випадків діагностували у Херсонському районі - 377. Також 58 людей захворіли у Генічеському районі, 47- у Бериславському, 14 - у Каховському, 12 - у Скадовському.

Стан усіх хворих задовільний, 474 людини перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 34 хворих.

Також за добу одужали 85 людей, двоє померли.

Наразі в області 82 136 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 24 січня, в Херсонській області зафіксували 122 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

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