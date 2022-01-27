На Сумщині коронавірус за добу виявили у понад 1900 людей

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1909 людей. Статистику оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації зранку 27 січня.
П'ятеро людей померли від ускладнень хвороби, з них троє у Сумах та двоє - у Шостці. За добу одужання підтвердили у 285 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 13 504 людини.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 146 438 людей, з яких 2964 людини померли. Одужання підтвердили у 129 970 жителів області.
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Станом на 26 січня в області на 35% зайняті ліжка в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 39 людей, з них в Сумах - 27 людей, у тому числі одна дитина.
За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу за добу отримали 699 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 440 226 людей. Другу дозу за добу отримали 657 людей. Загалом двома дозами вакцинувалися 420 876 людей. Бустерну дозу отримали загалом 8448 людей.
Що відомо
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- Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.
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