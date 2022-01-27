На Сумщині коронавірус за добу виявили у понад 1900 людей

На Сумщині за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1909 людей. Статистику оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації зранку 27 січня.

П'ятеро людей померли від ускладнень хвороби, з них троє у Сумах та двоє - у Шостці. За добу одужання підтвердили у 285 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 13 504 людини.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 146 438 людей, з яких 2964 людини померли. Одужання підтвердили у 129 970 жителів області.

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Станом на 26 січня в області на 35% зайняті ліжка в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 39 людей, з них в Сумах - 27 людей, у тому числі одна дитина.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу за добу отримали 699 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 440 226 людей. Другу дозу за добу отримали 657 людей. Загалом двома дозами вакцинувалися 420 876 людей. Бустерну дозу отримали загалом 8448 людей.

Що відомо

Понад 30 тисяч. За добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19

Коли Сумщина може перейти до "червоної" карантинної зони, розповіли у обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.

зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон. Сумщина перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.

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