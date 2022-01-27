Нацгвардійця Артемія Рябчука, який 27 січня стріляв на заводі "Південмаш" та вбив п'ятьох людей, затримали патрульні Дніпропетровського району разом із представниками ДБР та "КОРД". Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.

За інформацією патрульних, хлопця затримали о 9:30 на вулиці Крайній у м. Підгороднє.

"До поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця", – повідомили у пресслужбі поліції.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Затримання нацгвардійця

В ході поліцейської операції "Сирена" військовослужбовець здався добровільно. Про це повідомив заступник директора територіального управління в Полтаві Володимир Шила.

"Військовослужбовець залишив місце пригоди з автоматичною зброєю та набоями. Здався добровільно. Він попросив жінку, яка зателефонувала до поліції оскільки він телефон залишив на місці пригоди", – каже посадовець.

ГУ Нацполіції України

ГУ Нацполіції України

Інформацію щодо затримання на своїй сторінці у Facebook опублікував Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег", – написав Денис Монастирський.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, військовий в упор стріляв у 22-річну військовослужбовицю Національної Гвардії. Зараз дівчина перебуває у лікарні. Вона втратила понад три літри крові. Її стан медики оцінили як важкий. Також у тяжкому стані перебуває військовий, який отримав поранення черевної порожнини та хлопець з пораненнями грудей, стегна й плеча. Життю іншим двом нацгвардійцям, за оцінками медиків, нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 408 КК України).

Нацгвардієць навчався в одній з місцевих шкіл Бросківської сільської ради. Її староста Світлана Москвич розповіла кореспондентам Суспільного про те, що хлопець був з родини вірян. Його тато помер у 2018 році.

"Він з нормальної родини, всі у шоку", – розповіла староста.

Наразі кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментарі щодо його затримання від правоохоронців.

Що відомо

Близько 4 години ранку військовослужбовець Нацгвардії України з Одеської області, під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю. Це сталося в приміщенні, де розташована кімната для зброї

Поранених – п’ятеро, вони перебувають у лікарні. Загиблих також п’ятеро, серед них одна жінка-цивільна.

У Дніпропетровській та сусідніх областях була введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяли всі служби поліції.

Військовий – 2001 року народження, родом з Одеської області. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року

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