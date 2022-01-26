У Кропивницькому склали протокол за неприбраний біля спорткомплексу сніг

У Кропивницькому інспекторка з благоустрою Лариса Завидна склала протокол на працівницю спорткомплексу за неприбраний на прилеглому тротуарі сніг. Розповіла Суспільному, що це порушення правил благоустрою, відповідальність за яке – штраф.

Лариса Завидна оглядала тротуари на вулиці Велика Пермська. Неприбраний сніг на тротуарі й сходах інспекторка знайшла біля приміщення спорткомплексу: ”Тротуарна частина не почищена від снігу. Сходи теж. Штраф: для приватних осіб та громадян – від 350 до 1360 гривень, на фізичних осіб – від 850 до 1700”.

На працівницю спорткомплексу інспекторка склала адміністративний протокол. Жінка назватись відмовилась: ”Пишіть протокол, ми заплатимо штраф. Та чесно кажу: я фізично не можу це все робити. Охорона пішла о 8:00, прийде о 17:00. Я їх попрошу, вони порозчищають”.

За словами Лариси Завидної, розмір штрафу за порушення визначить комісія міської ради.

Неприбраний сніг може стати причиною травм пішоходів

Кропивничанка Любов Єфремова розповіла, що нині стан тротуару на цій вулиці її задовольняє, а чотири роки тому, через нерозчищений тротуар, впала і зламала два ребра: ”Йшла, послизнулась. Мене підкинуло, впала. Сьоме та восьме ребро зламала”.

Директор міської лікарні швидкої медичної допомоги Руслан Іванов сказав, що протягом тижня з приводу вуличних травм до них звернулись 56 людей: ”У порівнянні з сезонністю, такого напливу пацієнтів до травматологічного пункту не відзначається”.

Двірники чистять тротуари декілька разів на день

26 січня о 8:30 на бульварі Студентський тротуар від снігу втретє за зміну чистила двірниця житлово-експлуатаційної організації №2 Галина Турлук. Зі слів жінки, щоб прибирати сніг, прийшла на роботу о 3:30: ”Сніг перестане йти, люди пройдуть і буде слизько. Тоді вже треба посипати”.

Двірник житлово-експлуатаційної організації №2 Сергій Вініченко прибирає сніг, сказав, з 6:00: ”Від будинків відгортаю, від під’їздів, тротуари чищу, щоб людям добре було ходити”.

Суспільне Кропивницький Сергій Вініченко та Галина Турлук прибирають сніг

Чи почистили двірники свої ділянки, перевіряє майстерка житлово-експлуатаційної організації Ольга Резніченко. З її слів, утримують 261 будинок. Їх обслуговують 70 двірників. Сніг прибирають до трьох разів на день.

Кропивничанин Олександр Назаров чищенням тротуарів незадоволений: ”Дороги достатньо розчищені, а от пішохідні доріжки бажають кращого. Там, де магазини, взагалі слизько. Особливо на сходах”.

Що відомо

Інспекторка з благоустрою Лариса Завидна пояснила, що біля магазинів тротуари і сходи мають розчищати власники: ”Якщо це тротуар, то тротуарну частина до газону. Якщо газонної частини немає, то до проїжджої частини. Комунальні підприємства чистять площі, сквери, зупинки”.

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