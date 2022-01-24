У Кропивницькому перевіряють стан рекламних щитів. Скільки склали протоколів

У Кропивницькому працівники міської спецінспекції перевіряли стан рекламних щитів. За дві години склали один протокол за порушення правил благоустрою, розповів Суспільному керівник спецінспекції Олександр Брюховецький. За його словами, на вулицях міста розміщені 630 білбордів. Перевірити їх планують за три дні.

На рекламному щиті на вулиці Вокзальна у Кропивницькому зламана металева основа. Такий стан є порушенням правил благоустрою, каже інспекторка Лариса Мироненко.

"Належить він київській фірмі. На щиті обірвана реклама, корпус його зігнутий, він перебуває у неналежному санітарно-технічному стані".

Через те, що власник немісцевий, скласти протокол не можуть. "З цього питання ми зв’язуємось з рекламним відділом, який повідомляє нам інформацію про власника білборда. Якщо він з Кропивницького, то ми їдемо в офіс підприємства і складаємо протоколи".

Суспільне Кропивницький

Рекламний щит на вулиці Яновського має зігнутий металевий каркас, плакат обірваний. Інспекторка з благоустрою зафіксувала це порушення. "Якщо комісія, яка розглядає протоколи, вирішить, то директор сплатить штраф від 850 до 1700 гривень".

Протокол склали на керівника фірми, якій належить рекламний щит. Директор Валерій Денисенко зафіксоване порушення прокоментував так:

"Цей білборд розташований на невдалому місці. Машини проїжджають і буває зачіпають його. Ми їх постійно ремонтуємо, але така проблема виникає в усіх фірм".

За словами Валерія Денисенка, рекламний щит на вулиці Яновського відремонтують за місяць.

Суспільне Кропивницький

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!