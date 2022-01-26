"Служба на митниці — це справжнє", — так свою професію схарактеризував працівник посту "Костянтинівка" Олексій Сафронов. До Міжнародного дня митника, журналісти Суспільного поспілкувались з чоловіком, який вже 20 років у професії.

Олексій Сафронов працює головним державним інспектором у Миколаївській митниці. У підлітковому віці мріяв стати капітаном великого судна. Так і сталося, Олексій отримав капітанські документи і планував їхати за кордон працювати.

"Перша моя професія — це суднобудівник. Оскільки це випало на 90-ті роки і ця галузь зникала майже, довелося навчатися і шукати собі іншу роботу, де більш потрібні фахівці, де можна було отримувати якийсь заробіток", — розповів Олексій Сафронов.

Чоловік почав шукати роботу, аби прогодувати сім’ю. Через певний час, Олексій вирішив спробувати себе у митній справі.

"Починав з інспектора рядового складу. Прийшов у митницю, знову почав навчатися. Тому що спеціально на митника я не навчався, в мене була економічна освіта, але я не готувався працювати в митниці, тому ця спеціальність для мене була новою", — розповів Олексій Сафронов. Успішно склавши іспити, чоловік офіційно працевлаштувався до Миколаївської митниці — посту "Костянтинівка". Тут працює 20 років. Чоловік говорить, що професія складна, іноді - небезпечна, але вкрай відповідальна. Від митників багато у чому залежить безпека держави, зокрема, - економічна.

"Це переміщення вантажів, як безпечних, так і небезпечних. Контрабанди заборонених товарів. Є над чим працювати. Що небезпечна робота, однозначно не скажеш, але певні ризики є", — розповів Олексій Сафронов.

Олексій Сафронов говорить: у професії важливо, щоб фахівець вмів швидко приймати рішення, був максимально стійкий до стресів та постійного тиску.

"Люди дуже різні, з різними настроями, в різні обставини попадають, тому інколи буває дуже важко порозуміння знайти з людьми, а якщо це конфліктні ситуації, то люди теж відповідно реагують. Не всі згодні з рішеннями", — розповів Олексій Сафронов.

За 20 років роботи на митному посту траплялося багато цікавих ситуацій, — згадує Олексій.

"Був цікавий випадок, коли до нашого зоопарку привезли жирафа. Ця тварина дуже габаритна і дуже некомпактна, тому довелося зупинити рух всіма вулицями, якими переміщувалась машина з цим вантажем, з цією твариною. І у супроводі митників жирафа доставляли до зоопарку. Усе наше місто мало таке щастя спостерігати за твариною", — розповів Олексій Сафронов.

У вільний від роботи час чоловік захоплюється вітрильним спортом. Показує кубки та нагороди, які він та його команда отримали на змаганнях.

Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв Нагороди Олексія Сафронова

Про своє хобі розповідає із захопленням, адже ним чоловік займається з шести років. Ходить під вітрилами яхти "Інесса".

"Я ходжу на ній з дитинства, в 1972 році мій батько привіз її із Санкт-Петербурга для заводу 61-го комунара. Це спортивна яхта. Вона зроблена більше для змагань, ніж для дозвілля, для відпочинку. У Миколаєві таких яхт чотири було, зараз на ходу дві яхти", — розповів Олексій Сафронов.

Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв Нагорода Олексія Сафронова

Є у чоловіка особлива нагорода. Це кубок імені Макарова.

"Ці змагання особливі тим, що вони масштабні, багато учасників беруть участь. Приходять яхти з інших міст України. Більшість учасників, які не беруть участь в інших змаганнях, от екологічну регату, Кубок Макарова, частіше відвідують, ніж інші регати", — розповів Олексій Сафронов.

За словами Олексія Сафронова, справжній митник повинен не тільки володіти своєю справою, але при цьому бути психологом, перекладачем, економістом, юристом, криміналістом і мистецтвознавцем. Адже ніхто не знає з ким чи з чим доведеться працювати, тому потрібно завжди вдосконалюватися, щоб не потрапити у незручну ситуацію.

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