У Бахмуті встановили купол на мусульманській мечеті

Мусульманську мечеть будують другий рік у Бахмуті. Храм для людей, які сповідують іслам, зводять на пожертви мусульманської громади та благодійників з-за кордону. Нині звели стіни мечеті, встановили вікна та двері, облаштували кухню та санвузли.

Купол у синіх та золотих кольорах із півмісяцем виготовили у Дніпрі, а монтували на місці. Почали будівництво храму члени бахмутської мусульманської громади у 2019 році.

"Тут стояв приватний будинок, нашого брата по вірі. Він нам здав його і ми збирались тут. Потім через рік-півтора він подарував його нашій спільноті", - розповів голова мусульманської громади в Бахмуті Алан Карібов.

Наразі вже звели стіни мечеті та стелю, залишилося зробити зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи.

"Другий поверх це для жінок, із балконом. Вхід у них буде окремий, зробимо сходи і буде підйом наверх", - додав Алан Карібов.

Залу для чоловіків облаштують на першому поверсі, вона вміщатиме понад 100 людей. В храмі вже встановили вікна, вони мають форму свічки. Також облаштували приміщення кухні

Будують мечеть на пожертви благодійників, вже витратили близько ста тисяч доларів США. Точна дата завершення будівництва наразі невідома, каже Алан Карібов. Мусульманську громаду у Бахмуті створили п'ять років тому, нині вона налічує до пів сотні людей.