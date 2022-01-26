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На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштину
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На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштину

Оксана Ковальчук
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На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштину Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштину у Коростенському районі. Про це Суспільному 26 січня розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, група місцевих жителів, пов'язаних з декількома приватними підприємствами, під виглядом розробки родовища бурштину поблизу селі Білки Ушомирської територіальної громади, налагодила незаконне видобування та обробку коштовного каміння.

"25 січня на місці безпосереднього видобування корисної копалини та в офісних приміщеннях підприємств провели чотири обшуки, – каже Тетяна Гоша. – Під час обшуків знайшли майже 200 кілограмів бурштину, у тому числі сирцю, декілька ящиків обрізок, які залишилися після обробки каменю, понад 200 тисяч гривень, чотири мішки чорнової документації, комп'ютерну техніку".

На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштинуФото: Житомирська обласна прокуратура

Майно вилучили та визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішується питання про накладення на нього арешту та проведення відповідних експертиз.

"Тривають слідчі дії, встановлюється причетність до протиправної діяльності інших людей, – каже Тетяна Гоша. – Незаконну діяльність групи кваліфіковано за частиною 2 статті 240-1 "Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину"Кримінального кодексу України. Відомості про незаконне видобування та переробку бурштину у значних розмірах внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштинуФото: Житомирська обласна прокуратура

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