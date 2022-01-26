На Житомирщині виявили групу людей, які займалися незаконним видобуванням бурштину у Коростенському районі. Про це Суспільному 26 січня розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, група місцевих жителів, пов'язаних з декількома приватними підприємствами, під виглядом розробки родовища бурштину поблизу селі Білки Ушомирської територіальної громади, налагодила незаконне видобування та обробку коштовного каміння.

"25 січня на місці безпосереднього видобування корисної копалини та в офісних приміщеннях підприємств провели чотири обшуки, – каже Тетяна Гоша. – Під час обшуків знайшли майже 200 кілограмів бурштину, у тому числі сирцю, декілька ящиків обрізок, які залишилися після обробки каменю, понад 200 тисяч гривень, чотири мішки чорнової документації, комп'ютерну техніку".

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Майно вилучили та визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Наразі вирішується питання про накладення на нього арешту та проведення відповідних експертиз.

"Тривають слідчі дії, встановлюється причетність до протиправної діяльності інших людей, – каже Тетяна Гоша. – Незаконну діяльність групи кваліфіковано за частиною 2 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Відомості про незаконне видобування та переробку бурштину у значних розмірах внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Читайте також

Розводили рибу і не платили за оренду – на Житомирщині прокуратура позивається до товариства з Києва.

На Житомирщині судитимуть учасників угруповання, які незаконно заволоділи майном кількох товариств.

Спецслужби РФ координували підготовку нападів на об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУ.

На Житомирщині судитимуть чотирьох чоловіків за незаконний видобуток піску на 45 мільйонів гривень.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber