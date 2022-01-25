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Спецслужби РФ координували підготовку нападів на об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУ
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Спецслужби РФ координували підготовку нападів на об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУ

Доповнено
Юлія Давидова
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Спецслужби РФ координували підготовку нападів на об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУ Служба безпеки України

Служба безпеки України заявила про затримання злочинного угрупування, яке координували спецслужби Російської Федерації. За даними силовиків, члени групи готували напади на міські інфраструктурні об’єкти у Харкові та Житомирі.

Групу організували двоє чоловіків, один з яких мав громадянство РФ, повідомили 25 січня у Службі безпеки України.

"Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього використовували власні зв’язки серед представників криміналітету", — йдеться у повідомленні СБУ.

Спецслужи РФ готували напади на міські об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУСлужба безпеки України

"Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах", — повідомляє Служба безпеки.

На які саме об'єкти планувалися напади та яким чином, СБУ не вказує.

Спецслужи РФ готували напади на міські об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУСлужба безпеки України

Під час обшуків силовики вилучили вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, боєприпаси, спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення, чорнові записи з планами щодо підготовки, комп'ютерну техніку, гроші.

Спецслужи РФ готували напади на міські об'єкти у Харкові та Житомирі — СБУСлужба безпеки України

За якою статтею відкрито кримінальне провадження та чи оголосили підозри у справі, в СБУ також не уточнюють. Суспільне звернулося за інформацією до Управління СБУ Харківщини.

Доповнено, 13:44. За якою статтею відкрили кримінальне провадження та на які об'єкти готувався напад, правоохоронці не розголошують через таємницю слідства, сказала Суспільному речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

"Критерієм відбору [об'єктів] слугував фінансовий зиск та обширність розголосу, до якого це призведе", — сказала речниця.

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