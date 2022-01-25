Служба безпеки України заявила про затримання злочинного угрупування, яке координували спецслужби Російської Федерації. За даними силовиків, члени групи готували напади на міські інфраструктурні об’єкти у Харкові та Житомирі.

Групу організували двоє чоловіків, один з яких мав громадянство РФ, повідомили 25 січня у Службі безпеки України.

"Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього використовували власні зв’язки серед представників криміналітету", — йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки України

"Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах", — повідомляє Служба безпеки.

На які саме об'єкти планувалися напади та яким чином, СБУ не вказує.

Служба безпеки України

Під час обшуків силовики вилучили вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, боєприпаси, спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення, чорнові записи з планами щодо підготовки, комп'ютерну техніку, гроші.

Служба безпеки України

За якою статтею відкрито кримінальне провадження та чи оголосили підозри у справі, в СБУ також не уточнюють. Суспільне звернулося за інформацією до Управління СБУ Харківщини.

Доповнено, 13:44. За якою статтею відкрили кримінальне провадження та на які об'єкти готувався напад, правоохоронці не розголошують через таємницю слідства, сказала Суспільному речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

"Критерієм відбору [об'єктів] слугував фінансовий зиск та обширність розголосу, до якого це призведе", — сказала речниця.

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