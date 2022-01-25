На Житомирщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох членів угруповання, яким інкримінується незаконне заволодіння ґрунтовим покривом, нелегальне видобування корисних копалин, безгосподарське використання земель. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, організатором угруповання став 42-річний місцевий підприємець. До незаконного видобування піску він залучив ще трьох жителів області, двоє з яких працювали на його підприємстві.

"Упродовж лютого 2020 – червня 2021 років обвинувачені на десяти земельних ділянках, розташованих на території однієї з громад області, промисловим способом і без спеціальних дозволів самовільно видобули понад 50 тисяч кубометрів піску, – каже Алла Ващенко. – Такі дії завдали державі шкоди на майже 45 мільйонів гривень".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Крім того, члени угруповання із залученням спеціальної техніки зняли та перенесли за межі земельних ділянок верхній родючий шар ґрунту, чим завдали збитків економічним інтересам держави на загальну суму понад 42 мільйони гривень.

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, до складу угруповання увійшли два рідні брати, старший з яких – організатор.

З метою відшкодування спричинених злочинами збитків, конфіскували і наклали арешт на 14 вантажних автомобілів з причепами, два екскаватори, земснаряд та іншу спецтехніку, задіяну у злочинному промислі.

24 січня 2022 року обвинувальний акт стосовно чотирьох людей – організатора та співучасників групи, скерували до суду. Їх обвинувачують у вчиненні кримінальних діянь, передбачених частиною 1 статті 239-1, частиною 4 статті 240, частиною 1 статті 254 Кримінального кодексу України. А одному зі співучасників інкримінують ще й частину 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

За сукупністю кримінальних діянь чоловікам загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном від п'яти до восьми років.

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