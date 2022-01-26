Коростишівська окружна прокуратура позивається до столичного товариства, яке розводило рибу, не сплачуючи при цьому гроші за користування водоймами. Про це Суспільному розповіла речниця Прокуратури Житомирщини Тетяна Гоша.

За її словами, позов прокурори Коростишівської окружної прокуратури заявили в інтересах Корнинської селищної ради.

"Приватне товариство з Києва з 2018-2019 року за відсутності договору і без жодних необхідних документів користується двома водосховищами загальнодержавного значення, розташованими на річці Ірпінь: Лісне – площею 331 гектар та Корнинське – площею 115 гектарів, розводячи там рибу. Фактично, підприємство безкоштовно користується значним масивом землі та водоймами загальною вартістю 347 мільйонів гривень, не сплачуючи до бюджету територіальної громади ніякої плати", – каже Тетяна Гоша.

Прокурори просять визнати незаконними та скасувати дозволи на спецвикористання водних біоресурсів на водосховищах Лісне та Корнинське.

Ухвалою Господарського суду Житомирщини за цим позовом відкрили провадження.

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