На Житомирщині судитимуть учасників угруповання, які незаконно заволоділи майном кількох товариств на понад 100 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, до складу угруповання входило троє людей, двоє з яких є підсудними в іншій справі щодо захоплення майна.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно зі слідчими поліції області встановили причетних до незаконного заволодіння майном кількох підприємств, а також розкрили "схему", за допомогою якої здійснили оборудку, – каже Алла Ващенко. – Організував діяльність угруповання 43-річний житель Харкова. У спільники він залучив 42-річну державну реєстраторку селищної ради та жителя Сумської області".

На підставі підроблених документів учасники угруповання заволоділи нерухомим майном низки підприємств Житомирської та Одеської областей. Потім перереєстрували право власності на об'єкти за підконтрольними людьми.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Відповідно до висновків експертних досліджень, своєю протиправною діяльністю учасники організованої групи завдали потерпілим збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

У жовтні 2021 року на підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам, залежно від участі в "схемі", оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 206-2, частинами 2 та 3 статті 209, частиною 3 статті 358, частиною 2 статті 361, частинами 2 та 3 статті 362, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

"Наразі досудове розслідування слідчі поліції завершили та скерували до суду обвинувальні акти, – каже Алла Ващенко. – Також завдяки проведеним заходам повністю відшкодували завдані збитки – майно повернули законним власникам".

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