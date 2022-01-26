На Житомирщині судитимуть учасників угруповання, які незаконно заволоділи майном кількох товариств на понад 100 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.
За її словами, до складу угруповання входило троє людей, двоє з яких є підсудними в іншій справі щодо захоплення майна.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно зі слідчими поліції області встановили причетних до незаконного заволодіння майном кількох підприємств, а також розкрили "схему", за допомогою якої здійснили оборудку, – каже Алла Ващенко. – Організував діяльність угруповання 43-річний житель Харкова. У спільники він залучив 42-річну державну реєстраторку селищної ради та жителя Сумської області".
На підставі підроблених документів учасники угруповання заволоділи нерухомим майном низки підприємств Житомирської та Одеської областей. Потім перереєстрували право власності на об'єкти за підконтрольними людьми.
Відповідно до висновків експертних досліджень, своєю протиправною діяльністю учасники організованої групи завдали потерпілим збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.
У жовтні 2021 року на підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам, залежно від участі в "схемі", оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 28"Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", частиною 3 статті 206-2"Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації", частинами 2 та 3 статті 209"Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", частиною 3 статті 358"Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", частиною 2 статті 361"Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку", частинами 2 та 3 статті 362 "Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї", частиною 2 статті 366 "Службове підроблення"Кримінального кодексу України.
"Наразі досудове розслідування слідчі поліції завершили та скерували до суду обвинувальні акти, – каже Алла Ващенко. – Також завдяки проведеним заходам повністю відшкодували завдані збитки – майно повернули законним власникам".
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