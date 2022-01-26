9 об’єктів на Хмельниччині протягом 2021 року профінансував державний фонд регіонального розвитку. Про це розповів заступник Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. За його словами, це 187,3 мільйона гривень. Наразі завершено 7 об’єктів. Серед них - ясла-садочок "Дзвіночок" у селищі Чемерівці. Подробиці розповість Суспільне.

Трирічна Еліна відвідує Чемеровецький садок №1 "Дзвіночок". За словами її мами Ірини Кордунян, заклад та майданчик реконструювали. Жінка розповідає, яким він був до ремонту: "Ну, то був звичайний садочок, була одна гірка. Діти просто сиділи на лавочках і майже нічого не було. І кілька гірок маленьких для менших дітей. А зараз є вже великий майданчик".

Директорка Чемеровецького ясла-садка №1 Ольга Демчишин каже: згідно проєкту, замовником якого виступив відділ освіти Чемеровецької селищної ради, садочок відремонтували минулого року. Також на його території встановили новий майданчик. Додає: "Є чотири групи. Відповідно, для кожної групи і для кожного віку є призначені споруди на майданчику: для раннього віку, для середнього і для молодшого віку, для кожної групи майданчик облаштований лавочками, пісочницею, гіркою, драбинками".

104 дитини зараз виховується в Чемеровецькому дитячому садку № 1, розповідає Ольга Демчишин. За її словами, це був перший капітальний ремонт за 50 років роботи закладу.

"Дуже була потрібна заміна каналізації, освітлення, утеплення, тому що, скільки б не палили, постійно було прохолодно. Заміна меблів", - каже Ольга Демчишин.

Фото: Суспільне Поділля На території садочку встановили новий дитячий майданчик для кожної групи та вікової категорії. Фото: Суспільне Поділля.

Реконструювали цей дитячий садок, оскільки він один з найбільших та потребував ремонту, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради Ірина Качуріна. Додає: "В ході проєкту капітально відремонтовані система електропостачання, санвузли з каналізацією, повністю здійснено капітальний ремонт всіх внутрішніх приміщень групових кімнат".

Ірина Качуріна каже: гроші на реконструкцію брали з державного фонду регіонального розвитку, частину витрат на будівництво взяли з міського бюджету. За її словами, загальна вартість проєкту - 7 мільйонів 958 тисяч гривень. Із державного фонду регіонального розвитку поступило 7 мільйонів 162 тисячі гривень.

Чемеровецький селищний голова Олександр Собань додає: "Ми проспівфінансували його з власного бюджету на 795 тисяч 850 гривень. Це 10 відсотків від загальної вартості реконструкції садочка".

Читайте також