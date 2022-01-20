У місті Нетішин, що на Хмельниччині, за президентською програмою «Велике будівництво» збудують дитячий садок-ясла. Його будівництво було заплановане міською владою ще у 2016 році.

Про це Суспільному розповів міський голова Нетішина Олександр Супрунюк.

За його словами, наразі уже визначено підрядника будівництва та розпочалися підготовчі роботи на будівельному майданчику.

«Фінансування будівництва закладу дошкільної освіти по вулиці Енергетиків здійснюватиметься за рахунок державного бюджету в рамках президентської програми «Велике будівництво». Перші кошти, які надійшли з держбюджету ще у листопаді минулого року в розмірі 10 мільйонів гривень на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток соціально-культурної сфери, були спрямовані на це нове будівництво. З місцевого бюджету також буде профінансовано 10% будівництва. У бюджеті Нетішинської міської тергромади на 2022 рік ми ці кошти уже передбачили», - каже Олександр Супрунюк.

Нетішинська міська рада Восени 2021 року місце для майбутнього дитсадка розчистили та підготували для облаштування будмайданчика.

Замовником будівництва дитсадка-яслів, зі слів міського голови, є управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Його начальник Ярослав Петрук розповідає: «За результатами відкритих торгів у «Прозорро», які відбулися ще 8 вересня 2021 року між трьома учасниками, управлінням капітального будівництва 17 листопада 2021 року було укладено договір підряду на будівництво закладу дошкільної освіти (ясла-садок) по вулиці Енергетиків із ТОВ «Компанія «Барбакан». Сума договору становить 66 мільйонів 892 тисячі 300 гривень, що на 1 мільйон 207 тисяч 500 гривень менше від очікуваної суми закупівлі».

За словами Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, нині у Нетішині функціонує вісім закладів дошкільної освіти, які розташовані у чотирьох мікрорайонах міста. Мікрорайон №5, каже міський голова, єдиний у місті, де досі немає дитячого садочка.

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