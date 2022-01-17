У громадах Хмельниччини збудують спортмайданчики вартістю по півмільйона гривень

У Хмельницькій облдержадміністрації анонсували будівництво спортивних майданчиків у громадах області. Орієнтовна вартість одного спортивного майданчика становитиме 500-600 тисяч гривень.

Про це повідомляють на офіційному сайті Хмельницької ОДА з посиланням на заступника голови обладміністрації Сергія Ткачука.

Зі слів посадовця, будівництво спортмайданчиків буде здійснюватися в межах програми «Здорова Україна», ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

"Будівництво таких майданчиків буде реалізоване у 2022 році завдяки бюджетній програмі на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів: державний бюджет (70%) та місцевий бюджет (30%). Орієнтовна вартість одного спортивного майданчика становитиме 500-600 тисяч гривень", - каже Сергій Ткачук.

Він додає, що головам громад області доручено у найкоротший термін надати до обласної адміністрації перелік потенційних місць з розміщення таких майданчиків для подальшого узагальнення інформації.

"Основна мета цієї програми – залучити населення до активного заняття спортом та популяризувати здоровий спосіб життя. Користуватися спортивними майданчиками, які будуть збудовані у громадах, зможуть усі охочі безкоштовно", - запевнив заступник голови ОДА Сергій Ткачук.

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