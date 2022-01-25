Сумські спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Відбіркові змагання на чемпіонат Європи зі стрільби з лука відбулись у Львові. Участь у них взяли і четверо сумчан. Хто кваліфікувався на турнір Суспільному розповів тренер зі стрільби з лука Євген Гаркуша.
"Чемпіонат Європи проходитиме у Словенії, у місті Пореч із 13 лютого. Кваліфікувалися на нього Гунбін Олексій, Лісняк Владислав та Родіонова Поліна. Це буде міцна хороша команда. Сподіватимемося, що вони привезуть медалі", — зазначила вона.
Фото: Євгенія Гаркуші
Крім сумчан до складу чоловічої команди увійшов випускник Сумського державного педагогічного університету Іван Кожакарь з Чернівецької області, до жіночої – випускниці СумДПУ Анастасія Павлова з Херсонської області та Вероніка Марченко — зі Львівської.
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