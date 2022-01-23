Сумчани здобули ще п'ять нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів завершився у Сумах. 23 січня, у другий день змагань, сумчани вибороли ще п’ять нагород – дві золотих і три срібні. Загалом у їхньому заліку — 14 медалей.

Діана Гончаренко здобула срібну медаль у бігові на 200 метрів. На цій же дистанції Нікіта Маслюк здобув золото. Дмитро Тограчов фінішував зі сріблом у бігові на дистанції 3 000 метрів.

Сумська команда юніорок (Валентина Авраменко, Анжеліка Рачковська, Інна Рибалка та Єлизавета Землянікіна) виборола срібні медалі у бігові 4х200 метрів, команда юніорів (Михайло Ковш, Максим Романов, Нікіта Аверлюков та Андрій Нечипоренко) у естафеті фінішувала першою.

Що відомо

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів стартував 22 січня у Палаці студентського спорту Сумського державного університету. У змаганнях брали участь 419 спортсменів з усієї України. У перший день сумчани вибороли 9 нагород.

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