Третій тур чемпіонату України з індорхокею серед жіночих команд завершився у Борисполі. Звання чемпіонок вибороли гравчині муніципального спортивного клубу "Сумчанка", які виграли всі п'ятнадцять матчів.

Другими завершили турнір хокеїстки сумського "Динамо". Бронзу здобули вихованки дитячо-юнацької спортивної школи "Бориспіль". Нижче у турнірній таблиці розташувались сумські команди “СОДЮСШ-КСД”, СДЮСШОР “Динамо” та “ІФК СумДПУ”.

МСК "Сумчанка"

"Ми посіли перше і друге місця. Плануємо на цьому не зупинятися – наступного року в індорхокеї плануємо отримати і третє місце. Зараз у нас десь п’ять днів — коротка перерва. Ніколи нам переживати – починаємо підготовку до кубка Європейських чемпіонів на полі, в Італії, в квітні, з 15 квітня нас чекає дивізіон "Трофі", — розповіла головна тренерка МСК "Сумчанка" Світлана Макаєва.

Оксана Пономаренко визнана найкращою гравчинею турніру, Юлія Шевченко – найкращою бомбардиркою, Тетяна Степанченко – найкращою воротаркою турніру. Капітан "Сумчанки" Євгенія Мороз визнана найкращою гравчинею команди.

Що відомо

Третій тур чемпіонату України з індорхокею серед жіночих команд розпочався 22 січня. Участь у змаганнях брали шість команд з Борисполя та Сум.

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