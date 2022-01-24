Сумчани лідирують у своєму дивізіоні у чемпіонаті України з флорболу

У Мелітополі відбулись матчі третього туру чемпіонату України з флорболу серед команд першої ліги дивізіону "Лівий берег". Участь у змаганнях взяли флорболісти сумського флорбольного клубу "Ворони" і стали лідерами.

Сумчани у чотирьох матчах святкували три перемоги. Вони перемогли з рахунком 10:6 київський "КФК", з рахунком 14:3 та другу команду мелітопольської "Скали" та флорбольний клуб "Запоріжжя" з рахунком 11:6. З флорбольним клубом "Южний" сумчани розійшлись миром – 5:5.

"Ворони"

Після 12-ти матчів сумчани йдуть на першому місці, випереджаючи на три очки "Запоріжжя".

Четвертий тур відбудеться у лютому у Запоріжжі. У плей-офф чемпіонату виходять по дві кращі команди з дивізіонів.

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