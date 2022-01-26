У середу, 26 січня, у Львівському університеті Франка працювала вакцинальна бригада. Там 66 людей отримали бустерну дозу вакцини. Загалом на Львівщині майже 11 тисяч людей вакцинувалися бустерною дозою. Про це повідомив регіональний координатор із вакцинації Олег Когут.

Мобільна бригада працює у головному корпусі університету Франка. Людей щеплюють вакцинами Pfizer та Moderna.

Туди прийшла, аби провакцинуватися втретє Валентина Осипчук. Жінка працює лаборанткою на кафедрі психології. Вона не хворіла на коронавірус. Для вакцинації обрала препарат Pfizer.

Суспільне Львів Валентина Осипчук отримує бустерну дозу вакцини

"Останній вірус, його треба абсолютно мало, щоб підчепити і захворіти", — пояснює жінка.

А професор кафедри неорганічної хімії Мар’ян Миськів втретє вакцинується препаратом Moderna.

"Я не стільки боюся тієї хвороби, як того, аби не було проблем, бо ми – викладачі. Мені дається, що я належу до тих 80%, які вже перехворіли безсимптомно", — каже Мар’ян Миськів.

Після щеплення усім людям видають довідку про вакцинацію.

"Це паперова довідка з печатками установи про те, що людина сьогодні зробила щеплення. Чому? Тому що може висіти інтернет, можуть у Києві сервери зависнути. Так вже бувало в нас, а так людина має документ", — каже представник мобільної бригади Віктор Мисів.

За 5 годин роботи мобільна бригада про вакцинувала бустерною дозою 66 людей. Це були як працівників університету, так і усі охочі.

Суспільне Львів Черга на вакцинацію в ЛНУ імені Івана Франка

"На сьогодні в університеті провакциновано 94% працівників, разом з тими, які мають протипоказання. Це власне той відсоток. А вакциновано першою, другою і сьогодні вже отримають третю, бустерну дозу, десь 89, близько 90%", — каже проректор Львівського університету імені Івана Франка Володимир Качмарик.

Загалом на Львівщині бустерну дозу отримали майже 11 тисяч людей. Обласний координатор із вакцинації Олег Когут розповідає, як обрати вакцину для третьої дози.

Суспільне Львів У Львівському університеті імені Івана Франка 66 людей отримали бустерну дозу вакцини

"Якщо людина була вакцинована CoronaVac, то практично бустерну дозу можна дістати всіма чотирма вакцинами, які є, в тому числі в CoronaVac. Якщо векторними вакцинами, як AstraZeneca, то можна вакцинуватися препаратами AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Якщо РНК-вакцини були Pfizer, Moderna, то можна бустерну дозу робити вакцинами Pfizer, Moderna", — каже Олег Когут.

Отримати бустерну дозу можна за півроку після другої вакцинації.

Що відомо

На ранок 25 січня на Львівщині зареєстрували 2299 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 119 людей одужали, 8 – померли.

З 26 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Карантинні обмеження посилюють, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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