У березні 2022 року розпочнеться реконструкція житомирського аеропорту. Про це 26 січня повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Інформацію розмістила на своєму сайті Житомирська міська рада.

За словами Сергія Сухомлина, 25 січня система проведення тендеру вже оголосила переможця. Ним стала компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка зменшила очікувану вартість закупівлі на 21 мільйон гривень. Тендерна ж пропозиція становила 800 мільйонів 500 тисяч гривень.

Раніше орієнтовна вартість закупівлі складала 450 мільйонів гривень. Сергій Сухомлин пояснив, чому збільшилася вартість проєкту:

"Злітно-посадкова смуга буде подовжена не до 2 100 метрів, як планувалося раніше, а до 2 500 метрів (наразі її довжина – 1 650 метрів), – каже Сергій Сухомлин. – Також до проєкту додали будівництво інших об'єктів аеропортної інфраструктури, а саме: перону для вантажних літаків, радіотехнічного обладнання, улаштування світлосигнального обладнання, розширення пасажирського перону".

Фото: Суспільне Житомир

Минулорічний тендер відмінив Антимонопольний комітет через скарги його учасників.

Міський голова каже, що рішення про переможця тендеру ще не остаточне: формально є 10 днів на його оскарження.

"Договір про початок робіт підпишемо через 10 днів, і у березні вже розпочнеться реконструкція аеропорту", – зазначив Сергій Сухомлин.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Сухомлин

На реконструкцію аеродромного комплексу у бюджеті громади передбачено 50 мільйонів гривень. Інше джерело фінансування – державний бюджет, що вже підтвердив Кабінет Міністрів України.

Аеропорт "Житомир" може приймати міжнародні рейси. У 2021 році уряд надав йому статусу міжнародного.

5 січня 2022 року на злітну смугу міжнародного аеропорту "Житомир" приземлився "Боїнг-737-400", який виконав перший прямий міжнародний рейс "Єреван-Житомир". Про це Суспільному розповів власник авіакомпанії Олексій Янчук.

Фото: Суспільне Житомир

Літак "Боїнг-737-400" прилетів до житомирського аеропорту без пасажирів.

За словами Олексія Янчука, у 2022 році за гроші держбюджету планують добудувати злітну смугу, що дозволить почати міжнародні пасажирські авіаперевезення.

"Будуть виконані роботи з продовження і розширення злітної смуги, а також збудують новий перон і нові руліжні доріжки. Після цього ми плануємо робити рейси на Європу і внутрішні рейси. Першим буде чартерний рейс "Житомир-Одеса" і "Житомир-Батумі", – поінформував Олексій Янчук.

Фото: Суспільне Житомир Олексій Янчук

"Попри складну ситуацію в країні потрібно втілювати інфраструктурні проєкти, рухатися далі та розвивати громаду", – зауважив Сергій Сухомлин.

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