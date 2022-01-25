Старшокласники усіх шкіл Луцької громади переходять на дистанційне навчання

З 26 січня учні 5-11 класів усі загальноосвітніх закладів Луцької громади переходять на дистанційне навчання. Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Учні початкової школи (1-4 класи - ред.) та навчально-реабілітаційного центру продовжать навчання у звичному режимі.

Рішення про перехід учнів старших класів на дистанційне навчання ухвалили педагогічні ради шкіл закладів загальної середньої та позашкільної освіти. "На уроках в окремих класах перебувають не більше 10 — 12 дітей. Хворіють також і вчителі", – зазначили на сайті міської ради.

Попередньо відомо, що дистанційне навчання в школах триватиме до 6 лютого. Заклади дошкільної освіти продовжують працювати без змін.

Як розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, наразі на дистанційному навчанні перебуває 35 волинських шкіл, десяти навчальних закладах та дитсадках області запровадили карантин, через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Що відомо