За добу на Волині виявили 530 нових випадків COVID-19. Сім людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 530 нових випадків коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 26 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 120 дітей та 24 медпрацівники.

Одужали в області 29 людей.

За добу методом ПЛР протестували 2 627 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 112 хворих

Боратинська ТГ – 21 хворих

Берестечківська ТГ – 2 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ – 13 хворих

Доросинівська ТГ – 4 хворих

Ківерцівська ТГ – 10 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Копачівська ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 46 хворих

Рожищенська ТГ – 21 хворих

Цуманська ТГ – 22 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 1 хворих

Затурцівська ТГ – 5 хворих

Зимнівська ТГ – 1 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 13 хворих

Нововолинська ТГ – 13 хворих

Поромівська ТГ – 4 хворих

К. Каширська ТГ – 32 хворих

Любешівська ТГ – 35 хворих

Маневицька ТГ – 22 хворих

Прилісненська ТГ – 5 хворих

Сошичненська ТГ — 2 хворих

Вишнівська ТГ – 3 хворих

Голобська ТГ – 2 хворих

Дубечненська ТГ –1 хворий

Дубівська ТГ — 13 хворих

Заболотівська ТГ – 1 хворих

Забродівська ТГ — 2 хворих

Ковельська ТГ – 48 хворих

Колодяжненська ТГ — 1 хворий

Люблинецька ТГ – 3 хворих

Любомльська ТГ – 3 хворих

Ратнівська ТГ – 25 хворих

Рівненська ТГ – 1 хворих

Самарівська ТГ – 3хворих

Сереховичівська ТГ – 2 хворих

Старовижівська ТГ – 10 хворих

Турійська — 18 хворих

Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 108 009 волинян. 102 003 людини одужали від COVID-19. 2 242 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 492 нових випадки за добу. Зафіксували один летальний випадок.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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