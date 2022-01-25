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За добу на Волині виявили 530 нових випадків COVID-19. Сім людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Волині виявили 530 нових випадків COVID-19. Сім людей померли

Лариса Літвицька
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За добу на Волині виявили 530 нових випадків COVID-19. Сім людей померли Фото: pixabay

За останню добу на Волині підтвердили 530 нових випадків коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 26 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 120 дітей та 24 медпрацівники.

Одужали в області 29 людей.

За добу методом ПЛР протестували 2 627 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 112 хворих
  • Боратинська ТГ – 21 хворих
  • Берестечківська ТГ – 2 хворих
  • Городищенська ТГ – 1 хворий
  • Горохівська ТГ – 13 хворих
  • Доросинівська ТГ – 4 хворих
  • Ківерцівська ТГ – 10 хворих
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Копачівська ТГ – 3 хворих
  • Олицька ТГ – 3 хворих
  • Підгайцівська ТГ – 46 хворих
  • Рожищенська ТГ – 21 хворих
  • Цуманська ТГ – 22 хворих
  • Володимир-Волинська ТГ – 1 хворих
  • Затурцівська ТГ – 5 хворих
  • Зимнівська ТГ – 1 хворих
  • Іваничівська ТГ – 1 хворий
  • Локачинська ТГ – 13 хворих
  • Нововолинська ТГ – 13 хворих
  • Поромівська ТГ – 4 хворих
  • К. Каширська ТГ – 32 хворих
  • Любешівська ТГ – 35 хворих
  • Маневицька ТГ – 22 хворих
  • Прилісненська ТГ – 5 хворих
  • Сошичненська ТГ — 2 хворих
  • Вишнівська ТГ – 3 хворих
  • Голобська ТГ – 2 хворих
  • Дубечненська ТГ –1 хворий
  • Дубівська ТГ — 13 хворих
  • Заболотівська ТГ – 1 хворих
  • Забродівська ТГ — 2 хворих
  • Ковельська ТГ – 48 хворих
  • Колодяжненська ТГ — 1 хворий
  • Люблинецька ТГ – 3 хворих
  • Любомльська ТГ – 3 хворих
  • Ратнівська ТГ – 25 хворих
  • Рівненська ТГ – 1 хворих
  • Самарівська ТГ – 3хворих
  • Сереховичівська ТГ – 2 хворих
  • Старовижівська ТГ – 10 хворих
  • Турійська — 18 хворих
  • Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 108 009 волинян. 102 003 людини одужали від COVID-19. 2 242 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 492 нових випадки за добу. Зафіксували один летальний випадок.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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