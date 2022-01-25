За добу на Волині виявили 530 нових випадків COVID-19. Сім людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 530 нових випадків коронавірусної інфекції. Сім людей померли від ускладнень хвороби. Про ситуацію із захворюваністю станом на 26 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 120 дітей та 24 медпрацівники.
Одужали в області 29 людей.
За добу методом ПЛР протестували 2 627 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 112 хворих
- Боратинська ТГ – 21 хворих
- Берестечківська ТГ – 2 хворих
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 13 хворих
- Доросинівська ТГ – 4 хворих
- Ківерцівська ТГ – 10 хворих
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Копачівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 3 хворих
- Підгайцівська ТГ – 46 хворих
- Рожищенська ТГ – 21 хворих
- Цуманська ТГ – 22 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 1 хворих
- Затурцівська ТГ – 5 хворих
- Зимнівська ТГ – 1 хворих
- Іваничівська ТГ – 1 хворий
- Локачинська ТГ – 13 хворих
- Нововолинська ТГ – 13 хворих
- Поромівська ТГ – 4 хворих
- К. Каширська ТГ – 32 хворих
- Любешівська ТГ – 35 хворих
- Маневицька ТГ – 22 хворих
- Прилісненська ТГ – 5 хворих
- Сошичненська ТГ — 2 хворих
- Вишнівська ТГ – 3 хворих
- Голобська ТГ – 2 хворих
- Дубечненська ТГ –1 хворий
- Дубівська ТГ — 13 хворих
- Заболотівська ТГ – 1 хворих
- Забродівська ТГ — 2 хворих
- Ковельська ТГ – 48 хворих
- Колодяжненська ТГ — 1 хворий
- Люблинецька ТГ – 3 хворих
- Любомльська ТГ – 3 хворих
- Ратнівська ТГ – 25 хворих
- Рівненська ТГ – 1 хворих
- Самарівська ТГ – 3хворих
- Сереховичівська ТГ – 2 хворих
- Старовижівська ТГ – 10 хворих
- Турійська — 18 хворих
- Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області захворіли 108 009 волинян. 102 003 людини одужали від COVID-19. 2 242 жителі області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 492 нових випадки за добу. Зафіксували один летальний випадок.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.