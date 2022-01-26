У Києві відбувається акція з вимогою збереження садиби Барбана

Біля будівлі КМДА в Києві активісти почали акцію з вимогою збереження садиби Барбана на вулиці Обсерваторній, 6. Активісти вимагають зустрічі з керівництвом міста всередині будівлі КМДА.

Про це повідомляє ініціативна група активістів на сторінці у Facebook.

Протестувальники вимагають розпочати заходи зі збереження садиби Барбана та не допустити її знищення задля нового будівництва.

"Садиба Барбана та, на жаль, все менше і менше будівель вже позаминулого століття – це живий приклад пам'яті в нашому місті. Якщо ми його стираємо, якби ми будуємо замість цих унікальних будівель, які пам'ятають Стейнбеків і Барбанів і решту наших і не наших великих предків, то ми просто стираємо своє минуле", – каже Валентин Десятник, один з учасників акції.

"У нас довга історія намагання комунікації з міським очільником, з Віталієм Кличком. До нього ми зверталися, аби він дав доручення про початок процесу надання садибі Барбана статусу щойно виявленої пам'ятки. А далі вже можна було б дати охоронний статус пам'ятки історії, пам'ятки архітектури", – каже учасниця акції Марія.

Активістка каже, що міська влада не дає жодної відповіді на звернення активістів. Натомість наразі, з об'єкта знято судовий арешт, а це означає, що забудовник може продовжити знесення садиби.

Садиба Барбана – історичний одноповерховий будинок в Києві, збудований у 19 столітті для титулярного радника Олександра Барбана. Впродовж 19 та 20 столітті садиба належала різним приватним особам, а згадом – установам. Будівля не має охоронного статусу, хоча ще у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести садибу Барбана до реєстру об'єктів культурної спадщини. У 2021 році попри протести активістів забудовник знищив дворову частину будівлі.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Протестувальники біля будівлі КМДА.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Активісти вимагають надати садибі Барбана охоронний статус

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