Чаус звільнив Савченка з посади заступника Чернігівської ОДА

Відповідне розпорядження про його звільнення опублікували на сайті облдержадміністрації. 19 січня Олександр Савченко написав заяву на звільнення, а 24 січня це рішення погодили в Офісі Президента України.

Нагадаємо, 18 січня Чернігівський окружний адміністративний суд ухвалив поновити Олександра Савченка на посаді заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 3 червня 2021 року та виплатити 297 тисяч гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Адвокат Савченка Олександр Козуб сказав, що таким рішенням вони задоволені, адже під час звільнення були порушені процедури, зробили це у "підкилимний" спосіб. 19 січня Олександр Савченко вийшов на роботу після поновлення на посаді і зустрівся з головою ОДА В’ячеславом Чаусом.

Зрештою, Савченко написав заяву на звільнення, сказав директор департаменту інформдіяльності ОДА Андрій Подорван. Він мав це зробити, згідно з Законом "Про місцеві державні адміністрації", адже на посаду його призначав інший голова ОДА – на той час Андрій Прокопенко.

Олександра Савченка звільнила тодішня голова ОДА Анна Коваленко 2 червня минулого року – наступного дня після того, як його затримали за підозрою в шахрайстві. Справа стосувалася продажу готелю "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському. За версією ДБР, Савченко та Роман Кійовський, який представлявся керівником готелю "Слов’янський", за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готелю. А гроші призначалися Савченку, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Кійовського ці звинувачення заперечував. Нині цю справу розглядає Деснянський районний суд.

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