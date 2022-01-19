В перший день після поновлення на посаді написав заяву на звільнення. Олександр Савченко сьогодні, 19 січня, вийшов на роботу після поновлення на посаді заступника голови облдержадміністрації і зустрівся з головою ОДА В’ячеславом Чаусом. Про це Суспільному повідомив директор департаменту інформдіяльності Андрій Подорван.

О 8 ранку журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися з Олександром Савченком, коли він прийшов на роботу.

"Ви повернулись на роботу? – Без коментарів. – А чому без коментарів? – Я не та людина, яка рве на собі тільняшку чи радіє від виграшу. – Ви прийшли сьогодні, будете продовжувати працювати? – У мене зараз зустріч із губернатором, з головою обласної адміністрації. Ми поспілкуємося, а далі буде видно, як там".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Савченко

Зрештою, Савченко написав заяву на звільнення, сказав Андрій Подорван. Він мав це зробити, згідно з Законом "Про місцеві державні адміністрації", адже на посаду його призначав інший голова ОДА – на той час Андрій Прокопенко.

"Голова прийняв рішення про припинення повноважень. Далі, відповідно до законодавства, запускається процедура його звільнення з погодженням з Офісом Президента. Коли ми отримаємо цю відповідь, тоді голова підпише розпорядження про звільнення. Які це будуть часові рамки, мені не відомо", – розповів директор департаменту інформдіяльності ОДА Андрій Подорван.

Поки ця процедура не пройшла, Савченко офіційно працює заступником голови ОДА.

Зазначимо, 18 січня Чернігівський окружний адміністративний суд ухвалив поновити Олександра Савченка на посаді заступника голови Чернігівської облдержадміністрації від 3 червня 2021 року та виплатити 297 тисяч гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Адвокат Савченка Олександр Козуб сказав, що таким рішенням вони задоволені, адже під час звільнення були порушені процедури, а звільнили його у "підкилимний" спосіб.

Андрій Подорван сказав, що повного тексту ухвали суду вони ще не бачили, тому поки рішення про виплату компенсації нема:

"Повного тексту рішення суду ми ще не бачили, як я казав. Коли його отримаємо, вивчимо і будемо розглядати доцільність подання апеляції, оскільки там іде не тільки про поновлення на роботі, а ще й щодо компенсації грошових коштів".

Нагадаємо, Олександра Савченка звільнила тодішня голова ОДА Анна Коваленко 2 червня минулого року – наступного дня після того, як його затримали за підозрою в шахрайстві. Справа стосувалася продажу готелю "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському. За версією ДБР, Савченко та Роман Кійовський, який представлявся керівником готелю "Слов’янський", за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готелю. А гроші призначалися Савченку, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Кійовського ці звинувачення заперечував. Нині цю справу розглядає Деснянський районний суд.

На питання, чи позиватиметься він особисто до Анни Коваленко, яка звільнила його, Савченко відповів так:

"Якщо суд прийняв таке рішення, напевно ж хтось помилився свого часу з прийняттям такого поспішного рішення. Так же?".

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