Савченка мають поновити на посаді заступника голови Чернігівської ОДА, — суд

Поновити на посаді заступника голови Чернігівської облдержадміністрації та виплатити 297 тисяч гривень зарплати. Таке рішення ухвалив Чернігівський окружний адміністративний суд у справі ексзаступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка.

Його поновили на посаді від 3 червня 2021 року, та, за рішенням суду, облдержадміністрація має йому виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу.

"Суд вирішив адміністративний позов Савченка Олександра Павловича до Чернігівської обласної адміністрації про визнання противним скасування розпорядження поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку — задовольнити повністю. Визнати протиправним та скасувати розпорядження голови Чернігівської обласної адміністрації від 2.06.21. Поновити Савченка Олександра від 3.06.21 на посаді заступника голови облдержадміністрації. Стягнути з Чернігівської обласної державної адміністрації на користь Савченка Олександра середній заробіток за час вимушеного прогулу з 3.06.21 по 18.01.22 року у розмірі 297 тисяч 774 гривні, 5 копійок", — йдеться в рішенні, яке оголосила суддя окружного адміністративного суду Валентина Падій.

Як розповів у коментарі Суспільному адвокат Олександр Козуб, під час звільнення Олександра Савченка були порушені процедури, а звільнили його у “підкилимний” спосіб.

"Задоволені наші позовні вимоги в повному обсязі, відповідно ми так само задоволені таким рішенням. Ми вважаємо, що таке рішення є законним і обґрунтованим, оскільки дійсно була порушена процедура на нашу думку. На даний час у відповідачів є дійсно право на його оскарження, чи буде воно оскаржуватись чи ні це вирішує вже відповідач".

Директор департаменту іноформдіяльності Чернігівської ОДА Андрій Подорван у коментарі Суспільному сказав, що облдержадміністрація не отримала ще повного тексту рішення суду. Подавати апеляцію чи ні, вирішить лише після ознайомлення з ним.

"Сьогоднішнє рішення суду підлягає негайному виконанню в частині поновлення Савченка на роботі. Тому сьогодні буде видано розпорядження про поновлення на посаді заступника голови ОДА. Далі. Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" заступник голови ОДА має написати заяву про припинення повноважень, оскільки призначений одним із попередніх голів ОДА. Далі голова прийматиме рішення у визначеному законом порядку", — сказав Андрій Подорван.

Нагадаємо, Олександра Савченка звільнила тодішня голова ОДА Анна Коваленко 2 червня минулого року — наступного дня після того, як його затримали за підозрою в шахрайстві. Справа стосувалася продажу готелю “Слов’янський” у Новгороді-Сіверському.

За версією ДБР, Савченко та Роман Кійовський, який представлявся керівником готелю "Слов’янський", за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готелю. А гроші призначалися Савченку, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Кійовського ці звинувачення заперечував. Нині цю справу розглядає Деснянський районний суд.

Деталі — у відео:

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