Чаус не виключає, що 300 тисяч компенсації Савченку можуть стягнути з Коваленко

Голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус не виключає, що майже 300 тисяч гривень, які відсудив Олександр Савченко, можуть стягнути з колишньої голови ОДА Анни Коваленко.

Про це він сказав 20 січня на брифінгу, коментуючи рішення Чернігівського окружного адміністративного суду. Він 18 січня поновив на посаді заступника голови ОДА Олександра Савченка та постановив йому виплатити майже 300 тисяч гривень неотриманої зарплати.

Зі слів Чауса, йому треба подивитися повне рішення суду. Якщо воно не буде для нього переконливим – ОДА подаватиме апеляцію.

Якщо ж у рішенні суду буде чітко обґрунтована незаконність звільнення Савченка, то йому виплатять всі передбачені гроші, а також подадуть зустрічні вимоги "до тієї особи, яка звільнила з порушеннями".

"Це державні кошти, тому ми чітко маємо розуміти, що звільнення було незаконним: людина, яка постраждала, має отримати компенсацію, а людина, яка прийняла це рішення, має відшкодувати", — сказав В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, Олександра Савченка звільнила тодішня голова ОДА Анна Коваленко 2 червня минулого року – наступного дня після того, як його затримали за підозрою в шахрайстві.

В судовому процесі з приводу поновлення Савченка на посаді, його адвокат Олександр Козуб стверджував – його підзахисний заяви про звільнення 2 червня не писав, адже тоді вже був затриманий.

"Тобто відповідну заяву Олександр Павлович не писав, а був підготовлений лише проект. Оскільки сторони не дійшли певного узгодження щодо його звільнення – він, згідно чинного законодавства, мав би залишатися на посаді або бути звільненим з інших підстав. Якщо сторони не дійшли згоди, то особу було звільнено поза межами його волі, так скажемо, в “підкилимний” спосіб", – сказав Козуб.

За словами Олександра Савченка, Анна Коваленко обговорювала з ним зміну посади ще у березні 2021 року.

Сама колишня голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко у коментарі Суспільному сказала наступне.

"При звільнені Савченка я керувалась наступними документами: його заявою та погодженням про звільнення, яке я отримала від Офісу Президента України. Погодження я отримала раніше ніж фактично звільнила – шукали заміну, щоб не простоювала робота. Рішення суду ще не бачила, туди мене не викликали", – повідомила вона.

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