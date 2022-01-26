У селі Грушів Володимир-Волинського району та навколишніх селах тривають пошуки 71-річного пенсіонера, який зник 5 січня, — розповів Суспільному заступник начальника відділу поліції Вадим Мельничук.

Чоловік має проблеми із пам'яттю.

26 січня до пошуків долучилися 70 людей, серед них місцева поліція, нацгвардійці, рятувальники та односельці, — каже Вадим Мельничук.

Фото: Нацполіція Волині

Зі слів начальника відділу місцевої поліції, зранку люди пройшли вже 7 кілометрів. "Розпитували у людей в навколишніх селах, чи не бачили вони зниклого, питалися у перевізників, чи вони його не підвозили", — говорить Вадим Мельничук. Пошуки триватимуть впродовж дня, допоки не стемніє.

Що відомо