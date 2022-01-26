У селі Грушів Володимир-Волинського району та навколишніх селах тривають пошуки 71-річного пенсіонера, який зник 5 січня, — розповів Суспільному заступник начальника відділу поліції Вадим Мельничук.
Чоловік має проблеми із пам'яттю.
26 січня до пошуків долучилися 70 людей, серед них місцева поліція, нацгвардійці, рятувальники та односельці, — каже Вадим Мельничук.
Фото: Нацполіція Волині
Зі слів начальника відділу місцевої поліції, зранку люди пройшли вже 7 кілометрів. "Розпитували у людей в навколишніх селах, чи не бачили вони зниклого, питалися у перевізників, чи вони його не підвозили", — говорить Вадим Мельничук. Пошуки триватимуть впродовж дня, допоки не стемніє.
Що відомо
- Як розповіли Суспільному родичі зниклого Володимира Ткачука, чоловіка востаннє бачили у вівторок, 4 січня. Спершу пенсіонера шукали власними силами. 7 січня рідні звернулися у поліцію.
- 11 січня, до пошуків чоловіка долучилися майже сотня людей. Правоохоронці також оглядають територію ближніх сіл у Львівській області.
- 14 січня у Павлівській громаді місцеві добровольці призупинили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, через погодні умови та сильні морози, — розповів староста сіл громади Валентин Ілов.
- Як повідомили на сайті Нацполіції Волині, чоловік був одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртку коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, светр сірого кольору, сорочку в клітку.