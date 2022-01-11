Площу пошуків 71-річного Володимира Ткачука розширили. Пенсіонера також шукатимуть на території Львівщини, – розповів Суспільному заступник начальника відділу поліцейської діяльності №1 Вадим Мельничук.

Чоловіка шукають третю добу. Станом на 20:00 11 січня пошуки не дали результату.

"Здійснено заходи по пошуку його по лісосмузі, посадках, біля водойм, ближніх селах Львівської області, які межують з нашою територію, з людьми спілкувалися, перевіряли магазини, місця, де можна було його зустріти", – каже Вадим Мельничук.

Суспільне Волинь Поліцейський оглядає колодязь у селі, де зник чоловік

Будинок 71-річного Володимира Ткачука – зачинений. Востаннє тут пенсіонера бачили у вівторок, 4-го січня, – розповів його племінник Віталій Джига, який теж долучився до пошуків.

Суспільне Волинь Племінник зниклого Віталій Джига

"У той день ввечері приходив до сестри їсти. Тоді пішов додому, більше його не бачили. В середу зранку сестра о 9:30 пішла до нього, бо не ішов снідати, а хата закрита", – каже чоловік.

Як розповіла сестра зниклого Ірина Джига, спершу рідні шукали пенсіонера власними силами. Куди він міг піти, каже, не знає. Жінка додає: брат має проблеми із пам'яттю і міг забути дорогу додому.

Суспільне Волинь Сестра зниклого Ірина Джига

До пошуків нараз долучилася громада: рятувальники, лісничі, мисливці, ветерани-військовослужбовці. Загалом, зі слів старости сіл Павлівської громади Валентина Ілова, шукають дідуся майже сотня людей.

Суспільне Волинь Група добровольців, які долучилися до пошуків

"Сьогодні (11 січня – ред.) кусочок лісу захопили 20 га і 160 га пройшли одної земельної ділянки. Як би він там був, ми б його побачили", – каже староста.

Долучилися до пошуку 11 рятувальників.

Суспільне Волинь Територію пошуків поділили на квадрати

Як розповів працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Юрій Новосад, територію, яку мали обстежити, поділили на квадрати. "Рухаємося ланцюжком до 10 метрів, щоб бачити один одного, якщо хащі – менший між собою захват", – каже рятувальник.

Пенсіонера шукали до темряви. Завтра (12 січня – ред.) пошуки продовжать.

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