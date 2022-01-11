Площу пошуків 71-річного Володимира Ткачука розширили. Пенсіонера також шукатимуть на території Львівщини, – розповів Суспільному заступник начальника відділу поліцейської діяльності №1 Вадим Мельничук.
Чоловіка шукають третю добу. Станом на 20:00 11 січня пошуки не дали результату.
"Здійснено заходи по пошуку його по лісосмузі, посадках, біля водойм, ближніх селах Львівської області, які межують з нашою територію, з людьми спілкувалися, перевіряли магазини, місця, де можна було його зустріти", – каже Вадим Мельничук.
Будинок 71-річного Володимира Ткачука – зачинений. Востаннє тут пенсіонера бачили у вівторок, 4-го січня, – розповів його племінник Віталій Джига, який теж долучився до пошуків.
"У той день ввечері приходив до сестри їсти. Тоді пішов додому, більше його не бачили. В середу зранку сестра о 9:30 пішла до нього, бо не ішов снідати, а хата закрита", – каже чоловік.
Як розповіла сестра зниклого Ірина Джига, спершу рідні шукали пенсіонера власними силами. Куди він міг піти, каже, не знає. Жінка додає: брат має проблеми із пам'яттю і міг забути дорогу додому.
До пошуків нараз долучилася громада: рятувальники, лісничі, мисливці, ветерани-військовослужбовці. Загалом, зі слів старости сіл Павлівської громади Валентина Ілова, шукають дідуся майже сотня людей.
"Сьогодні (11 січня – ред.) кусочок лісу захопили 20 га і 160 га пройшли одної земельної ділянки. Як би він там був, ми б його побачили", – каже староста.
Долучилися до пошуку 11 рятувальників.
Як розповів працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Юрій Новосад, територію, яку мали обстежити, поділили на квадрати. "Рухаємося ланцюжком до 10 метрів, щоб бачити один одного, якщо хащі – менший між собою захват", – каже рятувальник.
Пенсіонера шукали до темряви. Завтра (12 січня – ред.) пошуки продовжать.
Що відомо
- Понад пів сотні жителів Павлівської громади Володимир-Волинського району з 9:00 приступили до пошуків 71-річного чоловіка. Як розповів голова громади Андрій Сапожник, чимало односельців зголосилися допомогти правоохоронцям у пошуковій операції.