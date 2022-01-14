У Павлівській громаді місцеві добровольці призупинили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, який має проблеми із пам'яттю, – розповів Суспільному в телефонному коментарі староста сіл громади Валентин Ілов.

"Погодні умови дуже погані: дуже вітер рве і дощ моросить. Ми вже кілька днів людей зриваємо. Зараз не можемо назбирати велику кількість людей. В нас і надії великої немає, що він в лісі десь чи десь заблукував, хіба що забрів десь на хутір", – каже староста.

Зі слів Валентина Ілова, за п'ять днів пошуків у громаді добровольці, рятувальники та правоохоронці обійшли територію навколо села Грушів, далі – від Грушева до Павлівки, до села Трубки, а також до села Самоволя, де проживають родичі пенсіонера. Говорить: також родичі мали перевірити територію ще одного хутора, де проживає знайомий.

Староста сіл Павлівської громади додав: з 17 січня люди планують відновити пошуки пенсіонера, до яких знову залучать місцевих добровольців.

Натомість як зазначив Суспільному телефоном заступник начальника відділу поліцейської діяльності № 1 Вадим Мельничук, правоохоронці і родичі безперервно продовжують розшукувати чоловіка у ближніх селах. Станом на 14:00 14 січня пенсіонера не знайшли.

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