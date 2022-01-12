На Волині добровольці продовжують пошуки зниклого пенсіонера

12 січня добровольці, рятувальники та правоохоронці продовжили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, який має проблеми із пам'яттю. Про це в коментарі Суспільному розповів староста сіл Павлівської громади Валентин Ілов.
Масштабні пошуки призупинили напередодні, з настанням темряви.
"Надії все менше, морози такі вночі були. Але ми мусимо його знайти", – сказав староста. З його слів, зранку до пошуків приступили орієнтовно 30-40 людей. Серед них – жителі Грушева і ближніх сіл, працівники сільрад громади, рятувальники та поліцейські.
Валентин Ілов, який нині теж прочісує місцевість разом із добровольцями, додав, що сьогодні (12 січня – ред.) планують оглянути ділянку від села Грушів до Павлівки. "Це орієнтовно сім кілометрів, може більше", – зазначив староста.
Що відомо
- Як розповіли Суспільному родичі зниклого Володимира Ткачука, чоловіка востаннє бачили у вівторок, 4 січня. Спершу пенсіонера шукали власними силами. 7 січня рідні звернулися у поліцію.
- Напередодні, 11 січня, до пошуків чоловіка долучилися майже сотня людей. Правоохоронці також оглядають територію ближніх сіл у Львівській області.
- Як повідомили на сайті Нацполіції Волині, чоловік був одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртку коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, светр сірого кольору, сорочку в клітку.