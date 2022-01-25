На Херсонщині за минулу добу виявили 122 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 24 січня, в Херсонській області зафіксували 122 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 20 дітей та 3 медичних працівники.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу підтвердили у 84 жителів з Херсонського району, 23 людей зі Скадовського району; 14 жителів Каховського району та однієї людини з Бериславського району.
Стан хворих задовільний, 101 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу.
Померли чотири людини, мали пневмонію та Covid-19.
Одужали 40 жителів області.
Наразі в області 81 628 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- За минулу добу, 23 січня, виявили 142 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 35 дітей та 4 медичних працівники.
- На Херсонщині почав зростати рівень захворюваності на COVID-19.
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