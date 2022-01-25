396 флаконів препарату Ремдесивір, який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, отримала Херсонська обласна інфекційна лікарня.

Про це Суспільному сказала директорка обласного департаменту здоров’я Тетяна Карчевич

"396 флаконів препарату Ремдесивір на суму 110 тисяч гривень надійшли в Херсонську область. Їх отримала обласна інфекційна лікарня. Це третя поставка цього препарату", - каже Тетяна Карчевич.

Що відомо:

Препарат Ремдесивір використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, дозволений МОЗ України.

20 тис. флаконів Ремдесивіру закуплені за кошти державного бюджету. Їх доставляють в регіони, розподіл препарату відбувся відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 59 від 13 січня 2022 року.

За минулу добу, 24 січня, в Херсонській області зафіксували 122 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 20 дітей та 3 медичних працівники.

На Херсонщині почав зростати рівень захворюваності на COVID-19.

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